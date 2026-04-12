Пасхальные богослужения состоялись в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сегодня, 12 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения возглавил череду богослужений — Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию в нижегородском кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
Управляющий Нижегородской епархией поздравил нижегородцев с праздником Светлого Христова Воскресения и обратился к ним с архипастырским словом:
«Христос Воскресе! Всех поздравляю с праздником праздников, торжеством из торжеств — Светлым Христовым Воскресением! Это праздник света, победы радости и утешения, и пусть в эти святые пасхальные дни благая весть о том, что Христос победил смерть, станет гимном для каждого сердца!».
На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, президент Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) Роман Стронгин, профессор кафедры английской филологии Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) имени Н. А. Добролюбова Борис Жигалев, руководитель городского ресурсного центра духовно-нравственного воспитания и гражданского образования, директор школы № 187 Валерий Малинин.
Вместе с прихожанами в храме молились студенты Нижегородской духовной семинарии (НДС), студентки центра подготовки церковных специалистов «Покров» имени митрополита Николая (Кутепова) и учащиеся Александро-Невской православной гимназии Нижнего Новгорода.
Праздничное богослужение также посетили иностранные блогеры, приехавшие в Нижний Новгород в рамках пасхального блог-тура, организованного Агентством «ОКА». Основная цель приезда: показать своей целевой аудитории из стран Европы и Америки, что Россия — безопасная страна, где уважают традиционные и семейные ценности.
В завершение богослужения глава Нижегородской митрополии совершил освящение артоса. Также по многолетней традиции архипастырь подарил всем присутствующим сувенирные яйца — символ праздника Пасхи, а детям — пасхальные подарки.