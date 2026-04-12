Тренер «Балтики» о ничьей с «Пари НН»: Соперник с первых минут начал бить игроков, а судья закрыл на это глаза

Юрий Нагайцев выразил разочарование от действий арбитра.

«Балтика» не сумела довести игру с «Пари НН» из-за проблем с составом. Об этом заявил старший тренер калининградской команды Юрий Нагайцев на послематчевой пресс-конференции.

Да, вроде бы упустили в конце победу, но опять же, это всё по-другому было. Впервые у нас четыре игрока из-за травм уходят с поля вынужденными заменами. Соперник с первых минут начал бить наших игроков, судья закрыл на это глаза. Откуда столько травм? Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти, — сказал Нагайцев.

Тренер также подчеркнул, что у футболистов не было никакой перегрузки при подготовке к матчу. Команда действовала в обычном ритме, но соперник играл слишком грубо.

«Жёсткая игра — не сюрприз, мы сами играем жёстко. А вот то, что грубая — разочарование от действий судьи, который не пресекал грубость так, как нужно было. Если бы он раздавал по делу карточки — пара игроков у них даже первый тайм бы не доиграли», — заявил тренер «Балтики».

В субботу, 11 апреля, калининградцы сыграли вничью с «Пари НН» на своём поле. Встреча завершилась со счётом 2:2.