В Роспатенте рассказали о важных изобретениях для освоения космоса

По случаю празднования Дня космонавтики в Роспатенте определили значимые изобретения российских ученых для освоения космоса, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«В России активно создается разнообразный софт, связанный с космической тематикой, в значительной части — в вузах», — рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) Юрий Зубов.
Так, программисты Юго-Западного государственного университета разработали программу-симулятор космического мусора для расчета и демонстрации траектории спутникового мусора. Софт позволяет определить его видимость спутником на основе их взаимного положения.
Среди названных достижений Роспатент отметил и изобретение специалистов РКК «Энергия» имени С. П. Королева. Они придумали, как увеличить грузоподъемность модульных ракет-носителей, максимально сохраняя компоновку блоков, узлов и агрегатов.
«За счет расположения боковых ракетных модулей с жидкостными двигателями вокруг центрального блока, состоящего из нескольких ступеней и содержащего ракетные модули в виде выполненной по тандемной схеме многоступенчатой ракеты-носителя, а также покомпонентной гидравлической связи топливных баков окислителя и горючего ступеней, происходит снижение стоимости выведения полезной нагрузки», — объяснили в Роспатенте.
А инженеры научно-производственного концерна «БАРЛ» создали модель космического аппарата для комплексного наблюдения поверхности Земли, который работает сразу в трех диапазонах — видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном. Эта модель меньше и легче аналогов, а также может обеспечить оперативную съемку заданного района поверхности планеты: из-за отсутствия раскрывающихся элементов в конструкции аппарата время «успокоения» после перенацеливания сокращается до 25 секунд.
Зубов подчеркнул, что из-за стратегической важности отечественной космической отрасли необходимо обеспечить правовую защиту передовым разработкам.
9 апреля заместитель гендиректора «Роскосмоса» по производству Григорий Максимов заявил, что Россия намерена войти в тройку лидеров мировых космических держав по «возвращаемости и технологичности» в ближайшие три-четыре года.
