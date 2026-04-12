В Роспатенте рассказали о важных изобретениях для освоения космоса

А инженеры научно-производственного концерна «БАРЛ» создали модель космического аппарата для комплексного наблюдения поверхности Земли, который работает сразу в трех диапазонах — видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном. Эта модель меньше и легче аналогов, а также может обеспечить оперативную съемку заданного района поверхности планеты: из-за отсутствия раскрывающихся элементов в конструкции аппарата время «успокоения» после перенацеливания сокращается до 25 секунд.