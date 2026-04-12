В Миассе откроют первый в Челябинской области маршрут здоровья

Торжественное открытие первого в Челябинской области маршрута здоровья, внесенного в федеральный реестр, состоится на стадионе «Заря» в городе Миассе. Событие приурочено к старту Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие начнется с парада открытия. После этого колонна любителей активного образа жизни начнет преодолевать маршрут здоровья. Участники пройдут по улице Менделеева, пересекут улицу Богдана Хмельницкого, минуют пешеходный мост через реку Миасс и финишируют на городском пляже на озере Тургояк.
Кольцевой 10-километровый маршрут здоровья в Миассе включили в федеральный реестр еще в ноябре 2025 года. Это официально подтверждает, что трасса соответствует всем современным стандартам безопасности, обладает качественной инфраструктурой и высокой рекреационной ценностью. Каждый, кто пройдет по маршруту здоровья, сможет стать участником Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Минспорта и Фонда президентских грантов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.