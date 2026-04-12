В Миассе откроют первый в Челябинской области маршрут здоровья

Кольцевой 10-километровый маршрут здоровья в Миассе включили в федеральный реестр еще в ноябре 2025 года. Это официально подтверждает, что трасса соответствует всем современным стандартам безопасности, обладает качественной инфраструктурой и высокой рекреационной ценностью. Каждый, кто пройдет по маршруту здоровья, сможет стать участником Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Минспорта и Фонда президентских грантов.