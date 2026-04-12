Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области с ноября держится дефицит осадков, синоптики ждут усиления засухи

Заметных дождей в регионе, по прогнозам, не будет как минимум до конца апреля.

Источник: Клопс.ru

В регионе с ноября наблюдается дефицит осадков, и в ближайшие десять дней заметных дождей не ожидается. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в воскресенье, 12 апреля.

«В нашем регионе и Прибалтике существенных осадков не ожидается, что будет связано с продолжающимся господством антициклонов. Модель ECMWF рассчитывает сохранение аномально сухой погоды в Европе вплоть до конца апреля», — пишут синоптики.

Специалисты отмечают, что в конце зимы и начале весны нехватку воды частично компенсировало активное таяние снега. При этом март оказался особенно сухим: в Калининграде, по данным городской метеостанции, выпало лишь 16% месячной нормы осадков. На этом фоне во второй половине апреля в области может усилиться дефицит влаги в почве и вырасти пожароопасность.

На следующей неделе Калининградская область окажется под влиянием блокирующего антициклона над севером Европы. Воздух будет постепенно прогреваться, вместо прохлады придёт умеренное тепло. Ночные заморозки прекратятся.