В Калининградской области с ноября держится дефицит осадков, синоптики ждут усиления засухи

Специалисты отмечают, что в конце зимы и начале весны нехватку воды частично компенсировало активное таяние снега. При этом март оказался особенно сухим: в Калининграде, по данным городской метеостанции, выпало лишь 16% месячной нормы осадков. На этом фоне во второй половине апреля в области может усилиться дефицит влаги в почве и вырасти пожароопасность.