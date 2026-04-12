Пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнего ребенка под Волгоградом

Школьник на велосипеде пострадал накануне в аварии в поселке Заволжском Палласовского района.

Ребенок двигался по улице Асфальтовой — главной в поселке, примыкающем к райцентру, и начал разворачиваться, когда его сбил водитель ВАЗ-2112.

«ДТП произошло в 14:35. 84-летний водитель совершил наезд на 11-летнего ребенка напротив дома на улице Асфальтной, 27. Несовершеннолетнего велосипедиста доставили в медучреждение», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Судя по фото, мужчина, находившийся за рулем «Лады», пытался уйти от столкновения — машина съехала с дороги и оказалась в кювете. Рядом — покореженный велосипед и обломки бампера.

Днем ранее в Камышине подростки на электросамокате врезались в припаркованную иномарку, один сильно пострадал.