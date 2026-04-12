Дубль Александра Гребенщикова помог сборной России по футзалу обыграть киргизов

В первом контрольном матче в Бишкеке мужская сборная России нанесла крупное поражение футзалистам Киргизии со счётом 6:0.
Даже в экспериментальном составе у россиян не возникло никаких проблем. Они отправили по три мяча в ворота хозяев в каждом тайме. На 9-й и 31-й минутах отличился торпедовец Александр Гребенщиков. А его партнёр по клубу уроженец Николай Смирнов провёл первый матч за национальную сборную.
В то же время юношеская сборная России в Хошимине нанесла крупное поражение сборной Вьетнама — 14:0 (7:0). По голу забили футзалисты системы «Торпедо» Али Велемеев и Максим Мухин.
13 апреля команды проведут повторные поединки.