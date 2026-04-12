Подмосковные студенты примут участие в карьерном марафоне в сфере АПК

Эксперты помогут участникам составить резюме и найти вакансию.

Источник: Национальные проекты России

Масштабный карьерный марафон для молодых специалистов агропромышленного комплекса стартовал в России. В нем могут принять участие студенты вузов и ссузов Подмосковья, а также действующие сотрудники АПК и все, кто интересуется трудоустройством в отрасли, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Марафон запустила образовательная платформа «Я в Агро» от Россельхозбанка в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Мероприятие предлагает прямые встречи с представителями агрохолдингов, онлайн-эфиры с HR-специалистами, доступ к стажировкам и розыгрыши призов. Эксперты помогут участникам составить резюме и найти вакансию.

В региональном минсельхозе отметили, что для участия нужно подать заявку через специальную форму. Мероприятие направлено на поддержку профессионального роста молодежи в агросекторе и развитие кадрового потенциала.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.