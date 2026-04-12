Нижегородцев госпитализируют из-за переедания яиц

В Нижнем Новгороде зафиксированы первые случаи госпитализации после чрезмерного употребления яиц: пациенты обращаются с жалобами на тяжесть, боли и нарушения пищеварения, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
По словам медиков, попытки съесть сразу большое количество яиц могут обернуться серьезными проблемами для организма. Избыток белка перегружает пищеварительную систему — он в буквальном смысле «останавливается» в желудке и кишечнике, вызывая неприятные симптомы.
Особенно опасно это для людей с хроническими заболеваниями. Переедание может спровоцировать приступ панкреатита или холецистита. Если у человека есть камни в желчном пузыре, риск осложнений возрастает — в тяжелых случаях возможна даже госпитализация в реанимацию.
Врачи советуют не паниковать, если после еды появилась лишь легкая тяжесть — обычно она проходит сама. Рекомендуется пить больше негазированной воды, чтобы облегчить пищеварение, и дать организму отдых: в ближайшие сутки лучше отказаться от тяжелой пищи в пользу легких супов, каш и паровых овощей.
Если же появляются выраженная тошнота, вздутие или боль, специалисты советуют обратить внимание на ферментные препараты и сорбенты, а при ухудшении состояния — не откладывать обращение за медицинской помощью.