В Ленобласти отремонтируют еще один участок дороги Моховое — Ключевое

Его протяженность — более 10 км.

Участок дороги Моховое — Ключевое протяженностью 10,4 км приведут в нормативное состояние в этом году в Выборгском районе Ленинградской области. Работы будут проходить по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.

Интенсивность движения на этом участке, у поселка Вещево, достигает почти 2 тыс. автомобилей в сутки, что делает его важной транспортной артерией этой части района. Обновление дороги позволит существенно улучшить ее эксплуатационные характеристики и продлить срок службы покрытия.

В первую очередь в ходе ремонта будет выполнена расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья, а также валка отдельных деревьев. Для обеспечения водоотвода специалисты проведут прочистку кюветов и переустройство водопропускных труб.

Далее дорожники приступят к демонтажу изношенного асфальтобетонного покрытия и устройству нового: выравнивающего и верхнего слоев. Дополнительно более 9 тыс. кв. м гравийного покрытия переведут в асфальтобетон. Завершающим этапом станет восстановление обочин, ремонт автобусных остановок, установка новых знаков и нанесение разметки.

Отметим, что в 2025 году был отремонтирован другой участок дороги Моховое — Ключевое протяженностью 3 км от федеральной трассы «Скандинавия» до поселка Гаврилово.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.