Крупный британский банк подключил ИИ-бота к совету директоров

Банк Lloyds Banking Group начал использовать специального ИИ-ассистента (board bot) на уровне совета директоров, что, вероятно, является первым подобным случаем среди крупных компаний Великобритании. Об этом сообщает The Times.
Для описания функционала бота The Times использовала идиому All singing, all dancing (дословно — «Все поют, все танцуют»), означающую нечто обладающее большим количеством и разнообразием впечатляющих характеристик. Выражение произошло из рекламного постера фильма-мюзикла «Бродвейская мелодия» 1929 года.
Бот обучен специально под задачи топ-менеджмента. Он будет использоваться для исключения «человеческой предвзятости» при принятии решений на заседаниях совета директоров и предоставления консультаций по вопросам кибербезопасности, а также анализа конфиденциальной информации, пишет издание.
ИИ-ассистент разработан компанией Board Intelligence. Ее глава Пиппа Бегг отметила, что, хотя чат-боты, такие как ChatGPT или Google Gemini, уже активно используются организациями, многие из них не хотят предоставлять ассистентам строго конфиденциальную информацию. Бот Board Intelligence же работает с данными безопасно и не позволяет получить к ним доступ извне.
На данный момент Lloyds Banking Group в основном применяет бота, предоставляя его высшему руководству для подготовки к совещаниям. Бегг назвала это «первым шагом» для большинства организаций, где ИИ используется для «расширения способности человека усваивать информацию», формулировать и проверять суждения и теории перед заходом в зал совещаний.
Однако предоставление искусственному интеллекту фактического права голоса на заседаниях, когда руководитель постоянно обращается к нему прямо в зале, смотря в ноутбук, может быть «опасным шагом», предупредила она.
Как отмечает The Times, Lloyds Banking Group стремится называть себя крупнейшей финтехкомпанией Великобритании. По оценкам самой финансовой группы, инструменты генеративного искусственного интеллекта уже принесли ей £50 млн ценности только в 2025 году. В 2026-м эту цифру планируется увеличить вдвое.
Lloyds Banking Group — это крупнейший в Великобритании поставщик финансовых услуг для розничных и коммерческих клиентов, говорится на его сайте. У финансового учреждения, по его собственным данным, 26 млн клиентов.
Банк занимает второе место в Великобритании, на первом месте — HSBC.
Конгломерат был образован в 2009 году в результате слияния финансовой группы Lloyds TSB Group, ведущей свою историю с XVIII века, и HBOS Рlc — группы компаний, специализировавшейся на оказании банковских и страховых услуг. В состав Lloyds Banking Group входят Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland, шотландская страховая компания Scottish Widows и другие организации.