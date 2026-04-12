В Крыму испекли гигантский кулич

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Гигантский кулич испекли в Крыму, украсив 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году диаметр подобного кулича был около 2,5 метра в окружности.

«В этом году наш гигантский праздничный кулич, собранный из сотен маленьких, в диаметре составил 3,5 метра, весом — 600 килограммов. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, одна тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма. Украшен 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира», — сказал Жиленко.

Представили пасхальный кулич на территории парка миниатюр. Его освятил священник, после чего угощения раздали посетителям.

«В честь великого праздника мы решили создать чудо-кулич, на котором весь православный Крым как на ладони. И стремились к тому, чтобы угощения хватило на всех, и поэтому он получился больше трех метров в диаметре», — сказал Жиленко.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше