Рабочая неделя в Красноярске принесет снег и похолодание до −10 градусов

Грядущая рабочая неделя теплом красноярцев не порадует. В прогнозе — дожди, снег и отрицательные температуры как в тёмное, так и в светлое время суток. По данным синоптиков Гидрометцентра России, в понедельник, 13 апреля, днём ожидается около +4 градусов и дождь. Ночью столбики термометров опустятся до −6 и пойдёт снег. По предварительному прогнозу, во вторник, 14 апреля, днём будет −1, а ночью −7 градусов, ожидается снег. В среду, 15 апреля, днём потеплеет до +3, ожидается снег с дождем, ночью похолодает до −7 градусов. В четверг, 16 апреля, днём +3, ночью −10 градусов. В пятницу, 17 апреля, днём ожидается −3 градуса и снег. В ночь на субботу — до −10 градусов.