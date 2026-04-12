Улица с одним домом и книжный клуб в пивном баре: история Калининграда разбудила детские воспоминания у экскурсантов

«В ворота приходили как в клуб, а не только посидеть с пивом с друзьями. Так называемую запрещёнку — произведения Пастернака, Набокова, Булгакова родители покупали и обменивали именно здесь. Когда возвращались, всегда приносили новый томик. СССР была самая читающая страна в мире. Чтобы приобрести редкие книги, надо было буквально ловить их в магазинах, записываться на Дюма и Шерлока Холмса в ночных очередях», — вспоминает Елена Глухих.