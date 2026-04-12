Россияне смогут наблюдать яркую комету в апреле

КАЛУГА, 12 апреля. /ТАСС/. Яркую комету PANSTARRS (C/2025 R3), а также максимум действия метеорного потока Лириды смогут увидеть жители России во второй половине апреля. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.
«20 апреля — комета PANSTARRS (C/2025 R3) в перигелии, эта комета более перспективна для наблюдений, она будет иметь хорошую утреннюю видимость примерно с 15 апреля и, приближаясь к перигелию, ее яркость должна повысится до третьей звездной величины, возможно ее наблюдение в бинокли и телескопы. Можно даже снять на мобильный телефон, но смотреть надо будет утром, часа в 4. Также 22 апреля будет максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR= 18)», — рассказал Алексеев.
Кроме того, с 19 по 20 апреля Марс, Сатурн и Меркурий окажутся рядом, в пределах двух градусов. «Неподалеку будет Нептун. Наверняка журналисты назовут это парадом планет, но это опять не он», — отметил Алексеев.
По словам специалиста, апрель является очень хорошим месяцем для наблюдения за звездами в Центральной России. На небе видны такие весенние созвездия, как Рак, шаровое скопление М3 между Волосами Вероники и Волопасом в малозаметном созвездии Гончие Псы. Как добавил Алексеев, обладатели хороших телескопов также могут обратить свое внимание на кластер галактик в скоплении Волосы Вероники — это ближайшее сверхскопление галактик к нашему сверхскоплению Девы, в котором находится Млечный Путь. Большая Медведица будет находиться в зените в вечернее время, хорошее положение для наблюдения знаменитой галактики Боде и галактики Сигара.