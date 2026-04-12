Россияне смогут наблюдать яркую комету в апреле

По словам специалиста, апрель является очень хорошим месяцем для наблюдения за звездами в Центральной России. На небе видны такие весенние созвездия, как Рак, шаровое скопление М3 между Волосами Вероники и Волопасом в малозаметном созвездии Гончие Псы. Как добавил Алексеев, обладатели хороших телескопов также могут обратить свое внимание на кластер галактик в скоплении Волосы Вероники — это ближайшее сверхскопление галактик к нашему сверхскоплению Девы, в котором находится Млечный Путь. Большая Медведица будет находиться в зените в вечернее время, хорошее положение для наблюдения знаменитой галактики Боде и галактики Сигара.