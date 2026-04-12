В Екатеринбурге звезды спорта расписали огромное яйцо

Известные уральцы создавали арт-объект в центре Екатеринбурга.

Источник: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге проводят пасхальные мероприятия. В центре уральской столицы известные уральцы принялись расписывать двухметровое яйцо. Арт-объект создавали на улице Вайнера. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины.

Известные спортсмены также приложили руку к созданию пасхального украшения.

Гигантская крашенка находится на улице Вайнера.

— К росписи подключились: президент Академии единоборств РМК и звезда ММА Иван Штырков, футболист медийной футбольной команды «Синдекат» Вячеслав Подберезкин, лидер баскетбольной команды УГМК Олаири Косу, — сказано в сообщении.

Ранее центр Екатеринбурга украсили двухметровыми композициями в виде крашенок. С ними уральцы могут сфотографироваться у часовни святой Екатерины. Также арт-объект установлен в квартале «Архангел Михаил».