В МВД дали советы, как создать надежный пароль для аккаунта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пароли от аккаунтов должны быть надежными и запоминающимися, при их выборе важно опираться на личную логику, сообщили в киберполиции.
В ведомстве отметили, что, по словам экспертов, пользователи часто делают предсказуемые сочетания с простыми цифровыми последовательностями, словом password, именами, фамилиями, названиями брендов, городов, кличками домашних животных и датой рождения.
«Проблема таких паролей в том, что они легко угадываются и часто первыми проверяются при подборе. Чтобы пароль был не только надежным, но и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, понятную только вам», — говорится в сообщении.
В МВД рекомендуют собирать пароль из несвязных слов. Лучше всего работают странные сочетания, которые невозможно угадать по биографии или интересам, например, не «Kot2024», а «ЧашкаОкеанЛампа17» — такой пароль легче удержать в памяти и заметно труднее подобрать.
«Придумывайте абсурдную фразу, которую легко представить. Хороший пароль — это необязательно хаос из символов. Гораздо практичнее взять необычную фразу, которая вызывает у вас яркую картинку, например: “ЛисаНесетЗонтЧерезБалкон”, — заявили в киберполиции.
Также следует использовать скрытый способ кодирования. Для особенно важных аккаунтов можно брать понятную фразу и преобразовывать ее по собственному правилу — например, писать в другой раскладке или делать каждую третью букву заглавной. Такой пароль со стороны выглядит случайным, но для владельца остается воспроизводимым без подсказок.
В МВД призвали не использовать один и тот же пароль на разных сервисах и не строить его на том, что можно узнать о вас из открытых источников или соцсетей.