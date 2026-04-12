В Минске Благодатный огонь будет находиться целый год — вот где. Подробности БелТА сообщил иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска.
Священник обратил внимание на несколько затрудненную логистику в 2026 году. Благодатный огонь был доставлен в белорусскую столицу утром на Пасху 12 апреля во время ранней Божественной пасхальной литургии.
— Мы все знаем традицию: каждую Великую субботу по милости Божией в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, сходит Благодатный огонь. Затем он доставляется во все епархии православной церкви и оттуда распределяется из кафедральных храмов на все приходы, — напомнил иерей.
По словам Андрея Ломакина, Благодатный огонь будет находиться в кафедральном соборе круглый год. Он сообщил про специальную лампаду, которая в день Воскресения Христова зажигается от благодатного огня и горит в течение всего года:
— Таким образом, верующие могут приходить в кафедральный собор и получать его в любое время.
