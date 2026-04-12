В Подмосковье до конца года обустроят более 100 тротуаров

Обустройство 105 тротуаров проведут в 32 городских и муниципальных округах Московской области до конца текущего года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для удобства и безопасности пешеходов дорожники обустроят более 68 километров новых тротуаров, 55 из них построят в малых населенных пунктах. Наибольший объем работ реализуют в четырех округах: Чехове, Домодедове, Пушкинском и Наро-Фоминском. К работам планируется приступить летом», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Так, в Чехове построят 5,8 км тротуаров: в деревне Красные Орлы, на пути из села Новоселки в деревню Крюково, вдоль дороги из деревни Костомарово в Репниково, а также на Старом Симферопольском шоссе. В Домодедове обустроят около 5 км пешеходных дорожек, в Пушкинском округе — 4,5 км, а в Наро-Фоминском — 4,4 км.
Ознакомиться с планом работ можно на сайте регионального минтранса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.