В Воронежском зоопарке вылупились 40 необычных птенцов

В Воронежском зоопарке настоящий «беби-бум»! В местном инкубаторе одновременно вылупились 40 здоровых птенцов. Коллекция пернатых пополнилась представителями трех уникальных декоративных пород — виандот, маран и китайская шелковая, за которыми теперь круглосуточно наблюдают орнитологи. Об этом администрация зоопарка сообщила 10 апреля.
Особое внимание, по словам зоологов, привлекают французские мараны, известные как «куры, несущие золотые яйца» из-за их насыщенного шоколадного цвета. Эта порода, выведенная в конце XIX века, отличается и необычным окрасом скорлупы, и завидной жизнеспособностью. Медно-черные птенцы с первых дней демонстрируют крепость и активный рост. Контраст им составляют американские виандоты — выносливые птицы со спокойным нравом, чье оперение в будущем станет украшением вольера благодаря четкой темной окантовке на каждом пере.
Самыми необычными новоселами стали китайские шелковые куры, чья история уходит корнями в глубокую древность. Эти птицы настолько поразили еще Аристотеля своим мягким, похожим на мех покровом, что он окрестил их «курами с кошачьей шерстью».
Сотрудники зоопарка обеспечили малышам необходимый микроклимат и составили сбалансированное меню, которое подается строго по часам для правильного развития юных обитателей.