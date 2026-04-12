В Воронежском зоопарке вылупились 40 необычных птенцов

Особое внимание, по словам зоологов, привлекают французские мараны, известные как «куры, несущие золотые яйца» из-за их насыщенного шоколадного цвета. Эта порода, выведенная в конце XIX века, отличается и необычным окрасом скорлупы, и завидной жизнеспособностью. Медно-черные птенцы с первых дней демонстрируют крепость и активный рост. Контраст им составляют американские виандоты — выносливые птицы со спокойным нравом, чье оперение в будущем станет украшением вольера благодаря четкой темной окантовке на каждом пере.