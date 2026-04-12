Еще один детский сад открыли в Краснодаре

Дошкольное учреждение смогут посещать 240 ребят.

Источник: Национальные проекты России

Третий с начала года детский сад открыли в Краснодаре в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Дошкольное учреждение смогут посещать 240 ребят, сообщил глава города Евгений Наумов.

«Во дворе благоустроили прогулочные площадки с теневыми навесами, игровым оборудованием и песочницами. Охрана территории и самого здания ведется круглосуточно. Работает система видеонаблюдения, тревожная кнопка. В обязательном порядке создаем в соцобъектах доступную среду: здесь установлены таблички Брайля, специальные туалетные комнаты, лифт для маломобильных граждан. И, конечно, важное место любого детсада — пищеблок. На отечественном оборудовании для ребят будут готовить блюда из сбалансированного 10-дневного меню. Питание организовано 4 раза в день», — добавил Наумов.

Помимо групп, в учреждении оборудованы специализированные зоны для развития детей, арт-студия, шахматный клуб, площадка, где ребята смогут изучать правила дорожного движения, мини-музеи «Наш родной край» и «Моя Россия». Также предусмотрены спортивный и музыкальный залы, которые оснащены необходимым оборудованием, кабинеты психолога и логопеда.

Ранее дошкольное учреждение открыли на улице имени Кудухова. Также в текущем году новый детский сад заработал на улице имени Ивана Беличенко.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.