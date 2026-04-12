Большинство гендиректоров топовых компаний в России выбрали ранний подъем

Большинство российских CEO (гендиректоров / главных исполнительных директоров) привыкли вставать рано даже в выходные, показало исследование консалтинговой компании SQN (есть у РБК).
В глубинных интервью приняли участие более 50 генеральных директоров и экс-генеральных директоров крупнейших по выручке компаний из топ-150 рейтинга РБК 500.
88% опрошенных поднимаются в будние дни до 7:00, причем около половины из них — в промежутке с 5:30 до 6:15. По выходным 64% сохраняют режим, хотя некоторые немного сдвигают время пробуждения — на полчаса или час. При этом 41% опрошенных указали, что продолжают придерживаться привычного распорядка и во время отпуска.
Отмечается тенденция переносить наиболее важные и требующие концентрации задачи на часы с минимальным количеством отвлекающих факторов.
Подавляющее большинство респондентов — 93% — объясняют ранний подъем желанием «успеть больше и не жить в догоняющем режиме», а 61% ценят «тихое окно» — период без звонков перед началом рабочего дня. Кроме того, для многих важна возможность выделить время на спорт и начать утро с семьей.
