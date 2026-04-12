Большинство гендиректоров топовых компаний в России выбрали ранний подъем

88% опрошенных поднимаются в будние дни до 7:00, причем около половины из них — в промежутке с 5:30 до 6:15. По выходным 64% сохраняют режим, хотя некоторые немного сдвигают время пробуждения — на полчаса или час. При этом 41% опрошенных указали, что продолжают придерживаться привычного распорядка и во время отпуска.