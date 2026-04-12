В Уфе благоустроят сквер имени Рихарда Зорге

Благоустройство сквера имени Рихарда Зорге началось в Уфе в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
В сквере уже начался демонтаж старого покрытия. В ходе работ на территории установят металлическую стелу с силуэтом разведчика, обновят пешеходные дорожки, смонтируют новые детскую и спортивную площадки, обновят освещение и системы водоотведения, что повысит комфорт и безопасность жителей.
Напомним, в этом году в Уфе также продолжается благоустройство общественных пространств в Калининском и Октябрьском районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.