В Пулково встретили Благодатный огонь из Иерусалима

Святыню доставили в Петербург накануне Пасхи.

Источник: пресс-служба Санкт-Петербургской метрополии

В ночь с субботы на воскресенье в аэропорту Пулково встретили Благодатный огонь, доставленный из Иерусалимского Храма Гроба Господня. В Санкт-Петербург святыня традиционно прибыла рейсом авиакомпании «Россия».

После прилета частицу огня доставили в Казанский кафедральный собор, где прошла пасхальная служба, а затем его повезли, а в другие храмы и монастыри Петербурга и Ленинградской области.

— По прилете частицу святыни доставили в Казанский кафедральный собор и далее по храмам Петербурга и области, — сообщили в пресс-службе Пулково.

Благодатный огонь ежегодно доставляют в Россию к празднованию Пасхи. Верующие считают его одним из символов Светлого Христова Воскресения, связанного с ожиданием чуда и духовного обновления.

Отметим, праздничные мероприятия начались еще утром 11 апреля. В храмах города прошел обряд освящения куличей и яиц. Ночью состоялось главное пасхальное богослужение и крестный ход.