В Ленобласти создали новую особо охраняемую природную территорию

Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) получила «Петровщинская лиственничная роща», сообщили в комитете по природным ресурсам Ленинградской области. Сохранение памятников природы отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Соответствующий документ подписан губернатором региона Александром Дрозденко. В Кировском районе области теперь две ООПТ, а всего региональных заповедных территорий стало 52.
«Петровщинская лиственничная роща» находится возле села Путилово. В ней насчитывается около 300 деревьев возрастом 150−160 лет. Роща окружена живописными ландшафтами, сложенными из известняка — неподалеку уже не одно столетие добывается путиловская плита, на которой стоит половина исторических зданий в центре Санкт-Петербурга. Также там находится Довмонтов родник в виде небольшого водопада, а поблизости расположен памятник природы «Каньон реки Лава».
