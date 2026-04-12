В Ленобласти создали новую особо охраняемую природную территорию

«Петровщинская лиственничная роща» находится возле села Путилово. В ней насчитывается около 300 деревьев возрастом 150−160 лет. Роща окружена живописными ландшафтами, сложенными из известняка — неподалеку уже не одно столетие добывается путиловская плита, на которой стоит половина исторических зданий в центре Санкт-Петербурга. Также там находится Довмонтов родник в виде небольшого водопада, а поблизости расположен памятник природы «Каньон реки Лава».