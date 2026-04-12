Волгоградская полиция усиливает контроль на матче «Ротор» — «Сокол»

В Волгограде 12 апреля 2026 года пройдет футбольный матч между командами ФК «Ротор» и ФК «Сокол», сообщают на сайте volgograd.kp.ru. Начало игры на стадионе «Волгоград Арена» запланировано на 17:00 и продлится до 19:00. В связи с этим, полиция Волгоградской области предпримет усиленные меры по обеспечению безопасности и общественного порядка.
Для того чтобы все болельщики могли насладиться игрой без происшествий, на стадионе и прилегающих территориях будут работать сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, а также контролеры-распорядители и представители казачества. Их основная задача — следить за порядком и оперативно реагировать на любые ситуации.