Оператор полетов на плато Маньпупунер увеличил выручку на 27%

Компания «Урал Турс» отчиталась о своих деньгах по итогам 2025 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка фирмы за этот период достигла 62,3 миллиона рублей. Это на 27 процентов больше, чем годом ранее — тогда было 49 миллионов. А вот чистая прибыль, наоборот, упала: теперь она составляет 4,5 миллиона, тогда как в 2024-м была 5,9 миллиона. При этом себестоимость продаж в отчётном году подскочила с 36,7 миллиона до 56,2 миллиона — рост получился 52,9 процента.
«Урал Турс» зарегистрировали в Перми в марте 2023-го. Эта компания организует вертолётные путешествия — в том числе на плато Маньпупунер, используя воздушные суда, которые принадлежат фирме «Геликс».
Директор «Урал Турс» Максим Симакин в разговоре с «Ъ-Прикамье» объяснил, что компания растёт благодаря наплыву туристов, а ещё за счёт разных научных и просветительских мероприятий на севере края. По его словам, с вертолётной площадки в Чердыни за сезон перевезли 650 человек. Самые популярные направления — это Печоро-Илычский заповедник, природный парк «Пермский» и Вишерский заповедник. Кроме того, рейсы выполняют и для нужд заповедной системы России: на вертолётах доставляют инспекторов, а также завозят оборудование и продовольствие.