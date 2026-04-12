Оператор полетов на плато Маньпупунер увеличил выручку на 27%

Компания «Урал Турс» отчиталась о своих деньгах по итогам 2025 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка фирмы за этот период достигла 62,3 миллиона рублей. Это на 27 процентов больше, чем годом ранее — тогда было 49 миллионов. А вот чистая прибыль, наоборот, упала: теперь она составляет 4,5 миллиона, тогда как в 2024-м была 5,9 миллиона. При этом себестоимость продаж в отчётном году подскочила с 36,7 миллиона до 56,2 миллиона — рост получился 52,9 процента.