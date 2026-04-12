В двух школах Орехово-Зуевского округа Подмосковья открыли техклассы

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ) запустил профориентационную программу по подготовке инженерных кадров в учебных заведениях Орехово-Зуевского городского округа в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию. При поддержке предприятия на базе Демиховского лицея и школы № 12 открыли технические классы.
Для Демиховского лицея закупили современную демонстрационную систему, лабораторные комплексы для практикумов по физике и специализированные наборы для подготовки к ОГЭ. Для школы № 12 также приобретают необходимое оборудование. Кроме того, в обоих учреждениях уже проведены ремонтные работы, помещения оформлены в корпоративном стиле компании и готовы к проведению занятий.
В новых классах школьники с 7 класса будут не только углубленно изучать точные науки, но и знакомиться со спецификой работы крупнейшего машиностроительного предприятия городского округа.
«Реализация этого проекта является прямым вложением в формирование внешнего кадрового резерва компании», — отметила директор по управлению персоналом и трансформации завода Юлия Смирнова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.