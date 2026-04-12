Массовые сбои в работе ТВ и радио начнутся в Ростовской области с 13 апреля

Причина ограничений — проведение запланированных профилактических мероприятий.

Массовые сбои в работе ТВ и радио начнутся в Ростовской области с 13 апреля. В ряде населённых пунктов Ростовской области в период с 13 по 17 апреля возможны кратковременные перебои с эфирным теле- и радиовещанием. Об этом предупредили специалисты регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Причина ограничений — проведение запланированных профилактических мероприятий на передающих станциях, в ходе которых оборудование будет временно обесточиваться.

Плановые отключения затронут следующие населённые пункты:

13 апреля с 10:00 до 19:00 сигнал пропадёт в Новошахтинске, с 11:00 до 17:00 — в хуторе Фомин Заветинского района.

14 апреля с 10:00 до 16:00 работы пройдут в станице Мечетинской Зерноградского района, с 11:00 до 17:00 — в сёлах Первомайское Кашарского района и Федосеевка Заветинского района.

15 апреля с 11:00 до 17:00 отключения коснутся села Валуевка Ремонтненского района, хуторов Ильинка Белокалитвинского района и Садки Красносулинского района.

16 апреля с 10:00 до 19:00 перерыв в вещании ожидает Таганрог, с 11:00 до 17:00 — посёлок Горняцкий Белокалитвинского района и село Ремонтное Ремонтненского района.

17 апреля с 11:00 до 17:00 сигнал временно пропадёт в Красном Сулине, станице Обливской Обливского района и хуторе Хуторской Зимовниковского района.