В Балтийске хотят запретить уличным артистам попрошайничать и исполнять песни иноагентов

Артисты смогут выступать только в согласованных с администрацией местах после получения разрешения. «Для организаторов, получавших согласование проведения уличного выступления менее шести раз подряд, согласование проведения уличного выступления выдается на срок до 30 дней. Организаторам, получавшим согласование проведения уличного выступления не менее шести раз подряд, последующее согласование проведения уличных выступлений выдается сроком до 12 месяцев», — следует из документа. Состав участников театрализованного выступления не должен превышать 20 человек, для других — не более 10.