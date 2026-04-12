В Новокуйбышевске Самарской области прошел фестиваль постной кухни

Третий ежегодный фестиваль постной кухни состоялся в Вербное воскресенье, 5 апреля, на территории парка «Дубки» в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили в городской администрации. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В фестивале приняли участие 13 команд из разных уголков Самарской области, включая Кинель и Новокуйбышевск. Участники представили постные блюда, соответствующие традициям православной кухни. Гости фестиваля могли попробовать разнообразные угощения, а также кашу и чай из полевой кухни.
Кроме того, программа мероприятия включала в себя концерт духовных песен, катание на лошадях, русские народные игры для детей и взрослых, метание ножей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.