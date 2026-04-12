В Омской области сняли брачный танец журавлей

В Называевском районе удалось запечатлеть редкое и красивое зрелище — брачный танец журавлей. Уникальное видео снял местный инспектор, показав настоящий «вальс» птиц над полями. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране животного мира.
«Смотреть на это можно бесконечно! Инспектор из Называевского района поделился уникальным видео — настоящий балет в дикой природе. Журавли исполняют свой завораживающий брачный танец», — отметили в управлении.
Этот изящный ритуал играет важную роль в создании пары у журавлей. Во время танца птицы словно повторяют движения друг друга: подпрыгивают, машут крыльями и кланяются.