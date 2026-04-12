У певца Марата Яруллина украли футболку с мерчем после концерта в Апастово

У татарского певца Марата Яруллина украли мерч на концерте в Апастово. О неприятной ситуации артист рассказал в своих соцсетях. Вора так и не нашли, поэтому певец обратился к нему через интернет.
После выступления пропала футболка. Яруллин не знает, кто это сделал — взрослый или подросток, но назвал поступок подлым, некрасивым и низким. Мужчина предположил, что человеку не хватило воспитания или денег, но это не дает права забирать чужую вещь, за которую артист заплатил.
Певец уже вернулся в Казань. Марат надеется, что его обращение увидит тот, кто это сделал, и больше никогда не повторит подобного. Ситуация, по его словам, очень неприятная.