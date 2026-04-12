Нижегородцы попали в больницы из‑за переедания на Пасху

Хирурги сообщают о случаях переедания яиц, которые привели к проблемам с пищеварением.

Некоторые нижегородцы переборщили с пасхальными угощениями — первые любители «яичных рекордов» уже оказались в больницах. Хирурги сообщают о случаях переедания яиц, которые привели к проблемам с пищеварением.

Большой объем белка может вызвать непроходимость ЖКТ, спровоцировать приступы панкреатита или холецистита. Особенно опасно это для людей с камнями в желчном пузыре — им грозит реанимация.

Врачи дают несколько советов тем, кто всё‑таки переел яиц: не паниковать при лёгкой тяжести в животе — она пройдёт сама; пить больше негазированной воды; сутки придерживаться лёгкой диеты: есть каши, супы и паровые овощи; при тошноте или вздутии принять ферментные препараты или сорбенты.