Благодатный огонь доставили в главный храм Крыма

Благодатный огонь прибыл в Крым, в 16.00 мск его встретили в главном кафедральном Александро-Невском храме в Симферополе. Встречал огонь старший священник Александро-Невского собора иерей Андрей Халюта.
В Крым огонь доставили представители Фонда Андрея Первозванного.
Далее его отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, сообщили агентству в пресс-службе, там прибытие огня верующие ожидают к 17.00 мск.
Фонд Андрея Первозванного доставил Благодатный огонь в Москву в аэропорт «Внуково-3» в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». А затем огонь по традиции привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.