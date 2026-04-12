Благодатный огонь доставили в главный храм Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Благодатный огонь доставлен в кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, позднее огонь доставят в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Александро-Невского собора.

Благодатный огонь прибыл в Крым, в 16.00 мск его встретили в главном кафедральном Александро-Невском храме в Симферополе. Встречал огонь старший священник Александро-Невского собора иерей Андрей Халюта.

В Крым огонь доставили представители Фонда Андрея Первозванного.

Далее его отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, сообщили агентству в пресс-службе, там прибытие огня верующие ожидают к 17.00 мск.

Фонд Андрея Первозванного доставил Благодатный огонь в Москву в аэропорт «Внуково-3» в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». А затем огонь по традиции привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
