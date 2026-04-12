Актрису из «Зимородка» задержали в Турции по делу о наркотиках

Актриса Алейна Бозок, известная по ролям в сериалах «Зимородок» и «Клюквенный щербет», задержана в Турции по подозрению в причастности к наркопреступлениям, передает Elbistanin Sesi.
Накануне вечером в Стамбуле в рамках антинаркотического расследования прошли обыски в четырех развлекательных заведениях. В результате были задержаны 17 подозреваемых, среди них — бывший футбольный судья Элиф Караарслан, владелец ресторана Fiko Ocakbaşı Фикрет Айдогду, певец Джем Адриан и другие.
В Турции с прошлого года проходят масштабные антинаркотические операции. В октябре для дачи показаний по делу о наркотиках были задержаны около 20 популярных артистов их родственников.
В конце марта Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест популярной актрисы Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи. Актриса на тот момент находилась за границей и вернувшись, отвергла обвинения и заявила, что никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества. Позднее экспертиза не показала следы наркотиков в анализах Эрчел.
7 апреля в турецкой столице задержали еще девять звезд шоу-бизнеса и кино в рамках антинаркотического расследования.
Согласно ст. 191 Уголовного кодекса Турции, лицо, которое покупает, принимает или хранит наркотики или стимуляторы для употребления, приговаривается к тюремному заключению на срок от двух лет до пяти лет.
