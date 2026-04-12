Актрису из «Зимородка» задержали в Турции по делу о наркотиках

В конце марта Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест популярной актрисы Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи. Актриса на тот момент находилась за границей и вернувшись, отвергла обвинения и заявила, что никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества. Позднее экспертиза не показала следы наркотиков в анализах Эрчел.