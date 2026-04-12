Калининградские учёные собирают данные об эффективности антибиотиков в медучреждениях региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя института медицины и наук о жизни БФУ имени Канта Павла Федураева.
Проект реализует Центр клинических исследований университета. Специалисты изучают антибиотикорезистентность в регионе.
«Исследование касается одного из будущих кризисов в сфере медицины. Наверняка вы знаете, или слышали, что некоторые антибиотики уже перестают действовать. В частности, в силу того, что их применяли не вполне корректно, либо инфекционно-бактериальные формы адаптировались. И у центра большой проект в рамках программы “Приоритет 2030” по сбору метаданных из медучреждений региона по эффективности применения тех или иных антибиотиков», — рассказал Федураев.
Центр клинических исследований БФУ имени Канта занимается изучением эффективности и безопасности инновационных препаратов с 2018 года. В 2020-м учёные первыми в России провели вакцинацию препаратом против коронавируса «ЭпиВакКорона». Тогда специалисты привили около 300 добровольцев.