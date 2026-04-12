Под Воронежем усадьбы Барятинских и Соколовых взяли под особую охрану

В Аннинском и Верхнехавском районах официально определили границы двух старинных усадеб: имения Барятинских и усадьбы Соколовых. Теперь у каждого памятника есть четко очерченная территория, на которой запрещена любая стройка, не связанная с реставрацией. Это решение призвано защитить исторический вид зданий от случайных пристроек или новых домов вплотную к забору, но при этом дает свободу району развивать земли вокруг, которые теперь не попадают под жесткие ограничения. Об этом сообщили в региональном управлении по охране ОКН.