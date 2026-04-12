Под Воронежем усадьбы Барятинских и Соколовых взяли под особую охрану

В Аннинском и Верхнехавском районах официально определили границы двух старинных усадеб: имения Барятинских и усадьбы Соколовых. Теперь у каждого памятника есть четко очерченная территория, на которой запрещена любая стройка, не связанная с реставрацией. Это решение призвано защитить исторический вид зданий от случайных пристроек или новых домов вплотную к забору, но при этом дает свободу району развивать земли вокруг, которые теперь не попадают под жесткие ограничения. Об этом сообщили в региональном управлении по охране ОКН.
Усадьба Соколовых в поселке Никольское знаменита своей связью с Константином Станиславским. Хозяйка дома, Зинаида Соколова, была его сестрой. Вместе с мужем они не просто жили в деревне, а помогали местным: лечили, учили и даже создали первый в России крестьянский театр в 1895 году. Театр, кстати, работает до сих пор и считается «Народным». Сейчас в главном доме усадьбы, где когда-то была школа, открыт музей.
Имение Барятинских в Анне — это пример того, как строились огромные дворянские хозяйства. В свое время владельцы (сначала Ростопчины, потом Барятинские) развернули здесь бурную деятельность: открыли конный завод, больницу и даже договорились о строительстве железной дороги. До нашего времени от богатой усадьбы дошли флигель, дома для прислуги и управляющего, а также огромный парк почти в 30 гектаров и многоглавая церковь, построенная в конце XIX века.
