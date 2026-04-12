Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как присоединиться к онлайн-параду «Солдаты Победы»?

Фотографии фронтовиков покажут на большом экране на фасаде здания волгоградского парка «Россия — моя история».

Патриотическую акцию организует ко Дню Победы волгоградский интерактивный парк «Россия — моя история». Здесь на фасаде здания на большом экране покажут фотографии фронтовиков.

Присоединиться к виртуальному параду «Солдаты Победы» могут все желающие не только из Волгоградской области, но и из других регионов страны. Для этого нужно по 27 апреля прислать вертикальные фото 1940-х годов в формате JPEG вместе с краткой информацией об участнике Великой Отечественной войны.

В сведениях указываются фамилию, имя и отчество героя; годы его жизни; звание и род войск. Заполнить регистрационную форму можно по ссылке. Задать вопросы по телефону 8 (8442) 97−91−81.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказал, где пройдет парад 9 мая в городе-герое в 2026 году и кто станет его участником.