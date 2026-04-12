Как присоединиться к онлайн-параду «Солдаты Победы»?

Патриотическую акцию организует ко Дню Победы волгоградский интерактивный парк «Россия — моя история». Здесь на фасаде здания на большом экране покажут фотографии фронтовиков.
Присоединиться к виртуальному параду «Солдаты Победы» могут все желающие не только из Волгоградской области, но и из других регионов страны. Для этого нужно по 27 апреля прислать вертикальные фото 1940-х годов в формате JPEG вместе с краткой информацией об участнике Великой Отечественной войны.
В сведениях указываются фамилию, имя и отчество героя; годы его жизни; звание и род войск. Заполнить регистрационную форму можно по ссылке. Задать вопросы по телефону 8 (8442) 97−91−81.
