Нижегородцев приглашают на лекцию о правах пожилых и бесплатные консультации

Юристы проведут открытую лекцию в соседском центре «вМесте».

Источник: Комсомольская правда

Открытая лекция о правах пожилых людей пройдет в Нижнем Новгороде 17 апреля. Встречу проведут специалисты Центра правового консультирования граждан и юридических лиц, которые не только расскажут о ключевых юридических вопросах, но и ответят на обращения участников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдёт в соседском центре «вМесте» на улице Обнорской, 14. Принять участие приглашают всех желающих — как жителей города, так и представителей бизнеса.

После лекции можно будет получить бесплатную консультацию юристов. Специалисты центра помогают по широкому кругу вопросов — от трудового и семейного права до наследственных споров, защиты прав потребителей и оформления недвижимости. Также они оказывают поддержку предпринимателям и консультируют по вопросам ведения бизнеса.