Более 360 гостей собрал фестиваль-форум «ЭТНОмолодость — Краснодар!»

В этом году мероприятие объединило сразу два события — городской молодежный фестиваль-форум «ЭТНОмолодость — Краснодар!» и конкурсную программу «Сердце мое с Россией». Для участников были организованы пять тематических площадок: «Территория мыслей и дел», «Время СВОих», «Игротехники», конкурс «Сердце мое с Россией», включивший в себя тест на знание русского языка и мультимедийный «ЭТНОквиз» для иностранных студентов, а также работали интерактивные зоны. Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Краснодар — территория национального согласия». Фестиваль завершился творческими выступлениями команд — участниц конкурсной программы, посвященными Году единства народов России. Затем в актовом зале состоялась торжественная церемония награждения. Все участники фестиваля получили дипломы и памятные подарки.