Более 360 гостей собрал фестиваль-форум «ЭТНОмолодость — Краснодар!»

Ежегодный городской фестиваль-форум «ЭТНОмолодость — Краснодар!» объединил в Доме молодежи более 360 участников, сообщили в администрации Краснодара. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
К фестивалю присоединились студенты, преподаватели, представители общественных организаций, национально-культурных объединений и творческих коллективов города.
«Фестиваль “ЭТНОмолодость — Краснодар!” из года в год становится площадкой для диалога между представителями разных культур и поколений. Он объединяет молодежь, показывая, что традиции — это живая часть нашей культуры. Молодые люди участвуют в мастер-классах, ремесленных и творческих проектах, доказывая, что быть частью культурного наследия — современно и интересно», — отметил глава города Евгений Наумов.
В этом году мероприятие объединило сразу два события — городской молодежный фестиваль-форум «ЭТНОмолодость — Краснодар!» и конкурсную программу «Сердце мое с Россией». Для участников были организованы пять тематических площадок: «Территория мыслей и дел», «Время СВОих», «Игротехники», конкурс «Сердце мое с Россией», включивший в себя тест на знание русского языка и мультимедийный «ЭТНОквиз» для иностранных студентов, а также работали интерактивные зоны. Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Краснодар — территория национального согласия». Фестиваль завершился творческими выступлениями команд — участниц конкурсной программы, посвященными Году единства народов России. Затем в актовом зале состоялась торжественная церемония награждения. Все участники фестиваля получили дипломы и памятные подарки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.