Простой народ не хочет видеть ягоды за 10 тысяч и томаты черри класса «люкс»

В нашем спальном районе Петербурга, в панельном советском квартале, в крошечном подвальном магазине продают черешню по 590 рублей за 100 г. Цена указана именно на граммы. Я попала с этой черешней в неловкую историю: дочь стала у меня ее просить. Купи и купи. Я, расплачиваясь за масло, отправила ее посмотреть цену. Цену дочь не нашла, пришлось спрашивать. А потом долго дочке объяснять, что черешню за 5900 я покупать не буду, прежде всего из принципа. Дочка, вообще-то умненькая и в житейских вопросам мудрая, тут вдруг начала выступать, прямо в магазине. Случилась ссора, за которой последовало молчание до самого сна. Не было бы в нашем магазине такой черешни, мы бы с дочкой провели вечер дружно за книжкой или хорошим фильмом.