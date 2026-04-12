В Иркутске благоустроят сквер имени Ножикова

Сквер имени Ю. А. Ножикова, расположенный на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького, благоустроят в этом году в Иркутске, сообщили в городской администрации. Работы проведут в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Благоустройство сквера имени Юрия Абрамовича Ножикова — это не просто приведение в порядок общественного пространства. Это дань памяти выдающемуся государственному деятелю, который руководил нашей областью в сложнейший период современной истории России. Мы должны сохранить наследие нашего земляка — талантливого руководителя и народного губернатора. Убежден, сквер станет достойным местом отдыха для горожан», — отметил мэр города Руслан Болотов.
В сквере заменят тротуарную плитку, установят скамейки и урны, сделают освещение. Также на территории обустроят газоны, высадят многолетники, деревья и кустарники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.