В Самаре пройдет ежегодный «Космический полумарафон»

Мероприятие посвящено первой в России Неделе космоса. В программе забега предусмотрены дистанции для участников любого уровня физической подготовки. Для самых юных спортсменов пройдут старты на 300 и 600 м. Для новичков предусмотрена дистанция на 3 км, для активных любителей бега — 5 км, для опытных атлетов — 10 км и 21,1 км. Также состоится забег «Самарская миля» на 1586 м в честь года основания города, старты по северной ходьбе, инклюзивный старт и корпоративный забег.