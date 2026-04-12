В Самаре пройдет ежегодный «Космический полумарафон»

Ежегодный легкоатлетический забег «Космический полумарафон» состоится 19 апреля в Самаре. Проведение массовых забегов способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Самарской области.
Мероприятие посвящено первой в России Неделе космоса. В программе забега предусмотрены дистанции для участников любого уровня физической подготовки. Для самых юных спортсменов пройдут старты на 300 и 600 м. Для новичков предусмотрена дистанция на 3 км, для активных любителей бега — 5 км, для опытных атлетов — 10 км и 21,1 км. Также состоится забег «Самарская миля» на 1586 м в честь года основания города, старты по северной ходьбе, инклюзивный старт и корпоративный забег.
Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги с заходом на старый мост через реку Самару мимо главных достопримечательностей города. Регистрация на забег проводится на сайте RussiaRunning. Участие платное, а дистанция «Самарская миля» и инклюзивный забег — бесплатные. Всем участникам потребуется медицинский допуск. Победители получат медаль со встроенным значком «Я просто космос», а дети — награду в виде ракеты.
Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.