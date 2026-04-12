В «Артеке» провели флэшмоб в честь Дня космонавтики

Связь «Артека» с космической отраслью имеет глубокие корни, в сентябре 1961 года Юрий Гагарин и Герман Титов первыми из космонавтов посетили «Артек», положив начало многолетней дружбе. Их имена, как и имена других покорителей космоса, занесены в Книгу почёта центра. В 1967 году по инициативе Гагарина и генерального конструктора Сергея Королёва во дворце «Суук-Су» была открыта первая в СССР авиационно-космическая выставка, на основе которой позже был создан интерактивный музей «Космос».