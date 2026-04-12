В Краснодаре пройдет Всероссийская конференция по бережливому производству

Всероссийская научно-практическая конференция «Бережливое производство: рост производительности труда в организациях социальной сферы» состоится 16 апреля в Краснодаре. Событие пройдет на базе Кубанского государственного медицинского университета в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики Кубани.
Мероприятие ориентировано на медицинских работников, сотрудников учреждений соцзащиты, спорта и культуры. Цель конференции — объединить экспертов для обмена опытом и обсуждения успешных кейсов внедрения инновационных подходов, направленных на оптимизацию использования ресурсов и значительное улучшение качества услуг в социальной сфере.
«На сегодняшний день в крае созданы все отраслевые центры компетенций в соцсфере, и мы видим, как лучшие практики и коробочные решения тиражируются в организациях. Так, например, уже 134 учреждения здравоохранения края вовлечены в реализацию проектов, направленных на повышение труда. А к 2030 году их охват составит более 400 организаций. Уверен, что опыт Кубани послужит надежной основой для масштабирования этих подходов на федеральном уровне», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
В рамках мероприятия запланирована работа двух профильных секций: внедрение бережливых технологий в сфере здравоохранения и внедрение бережливых технологий в социальной сфере. Участие в конференции возможно как в очном, так и в онлайн-формате, необходимо направить информацию на электронную почту lean@ksma.ru.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.