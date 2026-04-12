В Москве началась регистрация на региональный этап соревнований по футболу

Спортивный кластер в столичном парке «Шмелевский ручей» примет региональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч — лига юных футболистов». Регистрация на мероприятие, которое проводится в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», уже стартовала, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
В этом году состязания начнутся 16 мая в формате открытого городского турнира. Побороться за победу могут команды государственных, коммерческих и некоммерческих организаций и учреждений, состоящие из мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 16 лет.
Регистрация осуществляется в электронном виде через официальный сайт турнира. Подать заявки можно до 30 апреля. Затем их внимательно проверят и только после этого команду допустят к мандатной комиссии, которая состоится 11 и 12 мая. В этот период необходимо предоставить полный пакет документов на каждого члена команды.
«Кожаный мяч» — ежегодный турнир по футболу среди детских дворовых команд, который проводится с 1964 года. Создателем всероссийских соревнований является легендарный советский футболист Лев Яшин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.