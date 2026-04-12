Пять ошибок при измерении давления назвала врач Анна Кореневич

Измерение давления важно для определения состояния человека. Но делать это важно правильно, говорит кардиолог Анна Кореневич.
Первое правило — правильное положение тела: измерять давление следует сидя, откинувшись на спинку кресла. Именно исходя из показаний в такой позе назначаются лекарства. При измерении сидя или лежа цифры будут отличаться.
Второе — важно делать временной промежуток между приемом пищи, чая, кофе, алкоголя или курения и измерением давления: все это будет влиять на показания. Лучше это делать натощак или час спустя.
Для измерения давления нужно выделить определенное время, предварительно отдохнув, чтобы находиться в состоянии физического и психологического покоя, предварительно расслабив мышцы тела и направив внимание на собственные ощущения, избавившись от чувства тревоги.
«Важно, чтобы манжета подходила по размеру: слишком свободная будет давать заниженные показания, а слишком тесная — завышенные», — говорит врач.
Медик рекомендует трижды подряд измерять давление — третий показатель будет самым точным, его и записываем в дневник артериального давления, который стоит приносить с собой на прием к врачу.
Мерить давление следует утром и вечером в течение нескольких месяцев как на этапе диагностики, так и на приеме контроля и приема препаратов — действовать они начинают после двух недель приема.
