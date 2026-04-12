Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять ошибок при измерении давления назвала врач Анна Кореневич

Важно делать временной промежуток между приемом пищи, чая, кофе, алкоголя или курения и измерением давления: все это будет влиять на показания.

Измерение давления важно для определения состояния человека. Но делать это важно правильно, говорит кардиолог Анна Кореневич.

Первое правило — правильное положение тела: измерять давление следует сидя, откинувшись на спинку кресла. Именно исходя из показаний в такой позе назначаются лекарства. При измерении сидя или лежа цифры будут отличаться.

Второе — важно делать временной промежуток между приемом пищи, чая, кофе, алкоголя или курения и измерением давления: все это будет влиять на показания. Лучше это делать натощак или час спустя.

Для измерения давления нужно выделить определенное время, предварительно отдохнув, чтобы находиться в состоянии физического и психологического покоя, предварительно расслабив мышцы тела и направив внимание на собственные ощущения, избавившись от чувства тревоги.

«Важно, чтобы манжета подходила по размеру: слишком свободная будет давать заниженные показания, а слишком тесная — завышенные», — говорит врач.

Медик рекомендует трижды подряд измерять давление — третий показатель будет самым точным, его и записываем в дневник артериального давления, который стоит приносить с собой на прием к врачу.

Мерить давление следует утром и вечером в течение нескольких месяцев как на этапе диагностики, так и на приеме контроля и приема препаратов — действовать они начинают после двух недель приема.

Ранее медик Елена Парецкая рассказала, как отличить боль в спине от почечной боли.