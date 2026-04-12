Замруководителя отделения Росрыболовства: рыбалка на Виштынце не стала платной

В конце марта стало известно, что документы об установлении охранной зоны национального парка «Виштынецкий» направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В соответствии с действующим законодательством ее площадь составит один километр от границы нацпарка. Как пояснили в пресс-службе, рыболовство, добыча водных биологических ресурсов в границах охранной зоны будет осуществляться в соответствии с ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и Положением об охранной зоне.