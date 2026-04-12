РИКЗ сказал, за какое нарушение абитуриентам в Беларуси не выдадут сертификат ЦТ

Республиканский центр контроля знаний сказал, за какое нарушение абитуриентам в Беларуси не выдадут сертификат централизованного тестирования. Это указано в памятке участника ЦТ, которая размещена на официальном сайте РИКЗ.
Согласно пункту 3.2, бланк абитуриента не будут обрабатывать в том случае, если на нем будут написаны слова ненормативной лексики или же иное умышленное нарушение установленного порядка заполнения бланка ответов. В РИКЗ обращают внимание, что тем абитуриентам, которые допустят данные нарушения, не выдадут сертификат.